Potenza: Comune, Coni e Comitato “Orienta sport” insieme per prossime iniziative

POTENZA – Valorizzare la pratica sportiva a Potenza e preparare la seconda edizione di ‘Orienta Sport’, iniziativa prevista per il prossimo maggio. Questi i temi dell’incontro che l’assessore allo Sport del Comune di Potenza, Gerardo Nardiello, ha avuto con il presidente del Coni Basilicata Leopoldo Desiderio e col coordinatore del Comitato ‘Orienta sport’, Matteo Schiavo.

Nel corso della riunione è stata sottolineato “il successo della prima edizione di ‘Orienta Sport’, lo scorso anno, con un’iniziativa che ha evidentemente saputo coinvolgere e appassionare la comunità locale”. Per l’assessore Nardiello “anche grazie al supporto del Sindaco, ci siamo confrontati sulla nuova edizione che non solo promuoverà lo sport, ma anche valori fondamentali come la corretta alimentazione e la comunicazione nel marketing sportivo. È fondamentale continuare su questa strada, creando sinergie tra le istituzioni e le realtà locali. Mai come in questo momento, la continuità può valorizzare ulteriormente quanto di buono è stato fatto finora. Bisogna sostenere le attività e le persone che sul campo hanno dimostrato di saper lavorare con passione e competenza. “La collaborazione tra Comune e Coni – ha aggiunto l’assessore – risulta essenziale per garantire un futuro prospero per lo sport a Potenza”.

L’incontro ha definito le linee guida organizzative della nuova edizione di ‘Orienta Sport’ che coinvolgerà non solo il mondo sportivo, ma anche le scuole e le università, “in una sorta di tour dello sport a 360 gradi”. Diverse le iniziative già in fase di progettazione, con “l’obiettivo di presentare lo diverse discipline da molteplici punti di vista, superando l’idea di un’attività sportiva fine a se stessa” hanno evidenziato i partecipanti all’incontro.

