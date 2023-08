Potenza: Colombo sui calendari, ‘Sarà un inizio stimolante’

“Sul girone non ci sono grosse novità, in attesa della X con Pescara o Casertana. Sarà un inizio stimolante ed entusiasmante, ma con le incognite che riguardano tutti. Sappiamo quanto sia difficile, sia dal punto di vista tecnico che ambientale, con piazze blasonate e calde sotto il profilo della tifoseria. Sul calendario, inizialmente potrebbe sembrare meglio affrontare le squadre importanti ma trovare una squadra neopromossa significa avere di fronte una avversaria con l’entusiasmo derivante da quanto raggiunto lo scoro anno. Nel nostro caso, Brindisi è una piazza che ha una tifoseria calorosa perché dopo molti anni torna in Serie C e vorrà ben figurare. Nelle prime giornate ci sono squadre abituate alla categoria, quali Latina e Monopoli, e ci aspetta anche il turno infrasettimanale a Castellammare di Stabia. Almeno sulla carta, nel periodo tra fine ottobre e novembre, il calendario sembra impegnativo. Dobbiamo focalizzarci per arrivare al 3 settembre nelle migliori condizioni possibili, sia sul fronte tecnico che psicofisico”. Così Alberto Colombo, tecnico del Potenza, dopo l’ufficialità del calendari.

“La cosa che fa più piacere è l’esordio davanti ai nostri tifosi, sappiamo quanto ci tengono e sono legati a noi, ci daranno una marcia in più. Non credo al fattore matricola del Brindisi, dimostrazione è il Cerignola che lo scorso anno ha raggiunto il quinto posto. A oggi non esistono squadre materasso, tutte sono all’altezza della Serie C, effettuano investimenti e costruiscono organici per fare bella figura. Credo che il campionato sia più avvincente e difficile di quello passato”, aggiunge il diesse Fortunato Varrà.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp