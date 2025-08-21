21 Agosto 2025

Potenza-Cerignola, divieto di trasfera per i residenti nella provincia di Foggia

Francesco Cutro 21 Agosto 2025
Disposto dal Prefetto di Potenza il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia

POTENZA – Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con determinazione n. 26 del 19 agosto scorso, ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza la partita “Potenza-Audace Cerignola”, caratterizzata da profili di rischio in ragione dell’atavica rivalità tra le due tifoserie sfociata, in passato, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica sia in occasione degli incontri fra le due compagini ed anche al di fuori di contesti in cui erano impegnate le rispettive squadre.

Da ultimo, sono stati richiamati i violenti incidenti avvenuti l’8 settembre 2024, lungo il tratto autostradale della “Napoli-Bari”, allorquando entrambe le tifoserie, al rientro dalle trasferte di Benevento ed Avellino, si sono scontrate all’altezza del Comune di Flumeri (AV) e nelle fasi più concitate degli scontri personale del dispositivo di ordine pubblico ha riportato ferite.

In mattinata, il Prefetto, preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e sentito il Questore, ritenendo altamente probabile che in occasione della gara in argomento possano verificarsi gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato il provvedimento con il quale, in vista della partita di calcio “Potenza-Audace Cerignola” di sabato 30 agosto prossimo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia.

