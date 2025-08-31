Potenza-Cerignola 0-0, le pagelle del Cerignola: bene Cocorocchio, Emmausso anonimo

Il Cerignola conquista un punto d’oro al “Viviani” di Potenza, 0-0 al cospetto dei rossoblù e secondo pareggio in due gare di campionato (2-2 all’esordio contro il Picerno). I gialloblù concedono diverse situazioni ai padroni di casa, pur provandoci dalle parti di un Alastra in gran forma, ma tengono botta e mantengono l’imbattibilità nel capoluogo lucano in Serie C.

TOP E FLOP



TOP – Cocorocchio 6.5: Eccolo qui il difensore roccioso di cui si parlava al suo arrivo dal Cassino. Il suo apporto è fondamentale per lo 0-0 finale, tiene botta insieme ai suoi colleghi di reparto. Decisivo un salvataggio a campo aperto a pochi minuti dal termine.

FLOP – Emmausso 5: Soffre l’assenza di una punta vera al suo fianco – Cuppone ha caratteristiche a lui molto simili – ed esce dalla partita dopo un avvio propositivo. Troppa sufficienza in alcune giocate ed anonimo per lunghi tratti della gara, con la sua qualità deve far meglio.

LE PAGELLE

Greco 6: Dopo la brutta prestazione contro il Picerno non era affatto facile, bravo a dar sicurezza ad un reparto difensivo chiamato a soffrire in alcuni frangenti della gara.

Visentin 6: Si fa ammonire in men che non si dica ma garantisce copertura al cospetto di un attacco lucano rapido (seppur poco efficace). Pericoloso su alcune palle inattive, resta un’arma anche nelle aree di rigore avversarie.

Martinelli 6.5: Ha ritentato (ma senza fortuna) la rovesciata con cui, il 25 gennaio scorso, in quella stessa porta aveva regalato ai suoi una vittoria di platino. Tratta il pallone come se fosse un centrocampista di fantasia, faro di questo Cerignola.

Russo 5: Pochi spunti, nessuna delle sue solite sgasate a tutta fascia e qualche palla persa di troppo. Puntuale in fase di copertura.

Cretella 5: Non gira come accaduto in altre circostanze, la qualità non si discute ma da uno come lui è lecito aspettarsi maggiore incisività.

Bianchini 6: Nel complesso una buona prestazione in un centrocampo fisicamente leggero. Corre più di tutti, è letteralmente ovunque, e prova a smistare qualche pallone: difficilmente mister Maiuri potrà farne a meno.

Vitale 6: Buona la prima da titolare, l’ex Cavese ha l’assist tra le corde ed al 35′ sfiora il gol dalla distanza per un incrocio di deviazioni.

D’Orazio 5: Si vede ben poco del suo estro e della sua esplosività, spesso bloccato da una retroguardia avversaria che conosceva i suoi movimenti.

Cuppone 5.5: Palla lunga e Cuppone pedala, per certi versi è andata così. Non da lui il clamoroso errore a tu per tu con Alastra dopo soli sei minuti di gioco, rimpianto che il Cerignola porterà per tutta la gara. Da apprezzare il solito sacrificio, soffre – come Emmausso – la mancanza di un partner d’attacco dalle caratteristiche complementari.

SUBENTRATI

Spaltro 6: Fa il suo, specialmente in fase di copertura. Aumenta la solidità del Cerignola in una fase bloccata del match.

Dabizas S.V.

Sainz-Maza S.V.

Faggioli S.V.

Ingrosso S.V.

Allenatore: Vincenzo Maiuri 6: Un Cerignola diverso rispetto a quello visto in casa contro il Picerno, c’era da aspettarselo: meno bello ma forse più equilibrato, seppur manchino ancora gli ultimi rinforzi dal mercato. Porta a casa un buon pareggio, risultato forse più giusto al termine della partita.

