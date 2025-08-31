31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Potenza-Cerignola 0-0, le pagelle: Alastra vero Capitano

Francesco Cutro 31 Agosto 2025
centered image

TOP E FLOP

TOP – La medaglia del “migliore” in campo va al nuovo capitano del Potenza, Fabrizio Alastra, che al sesto minuto di gioco fa capire a Cuppone che la saracinesca rimarrà abbassata.

FLOP – La medaglia del “peggiore” (non in campo) va all’ex capitano del Potenza, Salvatore Caturano – passato tra le fila del Catania – che ha lasciato il “Viviani” senza salutare la piazza che lo ha accolto e applaudito anche quando, forse, non l’avrebbe meritato.

LE PAGELLE

Alastra 7 – Infonde subito sicurezza alla squadra – da vero capitano – chiudendo su Cuppone al sesto minuto e lasciando la porta inviolata per 90 minuti

Adjapong 6 – Tanta corsa sulla fascia destra, costruisce e non crea particolari pericoli sulla sua corsia

Bachini 6.5 – Insieme a Camigliano, alla seconda di campionato, fa capire quale sarà la coppia titolare al centro della difesa di questo Potenza

Camigliano 6.5 – Insieme a Bachini, alla seconda di campionato, fa capire quale sarà la coppia titolare al centro della difesa di questo Potenza

Burgio 6 – Con la testa già in “B” non mette in campo la sua migliore prestazione

Felippe 6 – Non è ancora al top della forma ma la classe non è acqua

Siatounis 6: buon primo tempo, poi cala un pochino nelle due fasi

Erradi 6: dopo Giugliano ci aveva abituati bene: al “Viviani” sbaglia però una ghiotta occasione ma non è lui a dover segnare

Petrungaro 5.5: al quarto potrebbe indirizzare il match su ben altri binari ma dal limite dell’area piccola calcia alto sulla traversa. Poi tanta corsa ma, poca “sostanza”

Anatriello 5: deve ancora trovare la confidenza con il goal: al decimo sbaglia un rigore in movimento, sul goal annullato la tocca con il braccio. Sta prendendo le misure! (26’ st Selleri: ha poche occasioni, non cambia gli equilibri)

D’Auria 5.5: fa capire che è tornato in forma, adesso deve ritrovare la strada del goal

De Giorgio 6: il suo non è stato un Potenza “eccezionale”; buon primo tempo poi partita più chiusa. Buone indicazioni arrivano dal reparto arretrato. Aspettiamo la chiusura del mercato!

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Potenza, tutto fatto per Bruschi: oggi la firma

31 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Le probabili formazioni di Bari-Monza: chance dal 1’ per Castrovilli?

31 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Eccellenza, UC Bisceglie ko nell’ultima amichevole pre-stagionale

31 Agosto 2025 Redazione

Eccellenza, Bisceglie: svelate le nuove maglie da gara firmate Mizuno

31 Agosto 2025 Redazione

Atalanta U23 – Casarano, le pagelle: fase difensiva disastrosa

31 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Foggia-Sorrento 1-0: l’analisi post match di Petermann e Morelli

31 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Melfi: comune capofila nel progetto Fantastico Medioevo

31 Agosto 2025 Michael Logrippo

Gaza, Barletta risponde all’emergenza

31 Agosto 2025 Maria Fiorella

Potenza, tutto fatto per Bruschi: oggi la firma

31 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Potenza-Cerignola 0-0, le pagelle: Alastra vero Capitano

31 Agosto 2025 Francesco Cutro