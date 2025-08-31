Potenza-Cerignola 0-0, le pagelle: Alastra vero Capitano

TOP E FLOP

TOP – La medaglia del “migliore” in campo va al nuovo capitano del Potenza, Fabrizio Alastra, che al sesto minuto di gioco fa capire a Cuppone che la saracinesca rimarrà abbassata.

FLOP – La medaglia del “peggiore” (non in campo) va all’ex capitano del Potenza, Salvatore Caturano – passato tra le fila del Catania – che ha lasciato il “Viviani” senza salutare la piazza che lo ha accolto e applaudito anche quando, forse, non l’avrebbe meritato.

LE PAGELLE

Alastra 7 – Infonde subito sicurezza alla squadra – da vero capitano – chiudendo su Cuppone al sesto minuto e lasciando la porta inviolata per 90 minuti

Adjapong 6 – Tanta corsa sulla fascia destra, costruisce e non crea particolari pericoli sulla sua corsia

Bachini 6.5 – Insieme a Camigliano, alla seconda di campionato, fa capire quale sarà la coppia titolare al centro della difesa di questo Potenza

Camigliano 6.5 – Insieme a Bachini, alla seconda di campionato, fa capire quale sarà la coppia titolare al centro della difesa di questo Potenza

Burgio 6 – Con la testa già in “B” non mette in campo la sua migliore prestazione

Felippe 6 – Non è ancora al top della forma ma la classe non è acqua

Siatounis 6: buon primo tempo, poi cala un pochino nelle due fasi

Erradi 6: dopo Giugliano ci aveva abituati bene: al “Viviani” sbaglia però una ghiotta occasione ma non è lui a dover segnare

Petrungaro 5.5: al quarto potrebbe indirizzare il match su ben altri binari ma dal limite dell’area piccola calcia alto sulla traversa. Poi tanta corsa ma, poca “sostanza”

Anatriello 5: deve ancora trovare la confidenza con il goal: al decimo sbaglia un rigore in movimento, sul goal annullato la tocca con il braccio. Sta prendendo le misure! (26’ st Selleri: ha poche occasioni, non cambia gli equilibri)

D’Auria 5.5: fa capire che è tornato in forma, adesso deve ritrovare la strada del goal

De Giorgio 6: il suo non è stato un Potenza “eccezionale”; buon primo tempo poi partita più chiusa. Buone indicazioni arrivano dal reparto arretrato. Aspettiamo la chiusura del mercato!

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author