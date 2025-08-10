Potenza: cede un pilone sul viadotto Tiera, circolazione sospesa

La linea ferroviaria Potenza- Melfi è stata sospesa in seguito al cedimento di un pilone sulla vecchia strada Tiera-Potenza.

L’assessore comunale del capoluogo di regione lucano, Francesco Giuzio in un post su Facebook ha scritto:

“Questa mattina il Viadotto Tiera ha subito un grave cedimento strutturale. Per motivi di sicurezza la circolazione è interdetta in entrambe le direzioni fino a nuova comunicazione. Sul posto stanno operando Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tecnici della Provincia e del Comune per mettere in sicurezza l’area, valutare l’entità dei danni e predisporre percorsi alternativi per la viabilità. Invitiamo tutti gli automobilisti a non avvicinarsi alla zona e a seguire scrupolosamente la segnaletica e gli aggiornamenti ufficiali. RFI ha già attivato servizio sostitutivo su gomma per ovviare all’interruzione su rotaia”

Dalla Provincia di Potenza hanno fatto sapere che “L’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza si è immediatamente attivato avviando le procedure di emergenza per la messa in sicurezza dell’area. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, i tecnici della RFI e del Comune di Potenza”.

