Potenza: cede pilone viadotto, sopralluogo dell’assessore regionale Pepe

La circostanza ha portato all’interruzione del traffico ferroviario, considerato che sotto al ponte passano i binari, con un servizio sostitutivo predisposto da Trenitalia, ed all’isolamento di tre popolose frazioni di Potenza – Bosco Grande, Bosco Piccolo e Barrata. All’indomani del cedimento l’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe si è recato nella zona per effettuare un sopralluogo

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author