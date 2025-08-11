11 Agosto 2025

Potenza: cede pilone viadotto, sopralluogo dell’assessore regionale Pepe

Giuseppe Cutro 11 Agosto 2025
centered image

Domenica 19 agosto il cedimento di un pilone del viadotto Tiera nelle vicinanze di Potenza ha portato al blocco del traffico ferroviario ed all’isolamento di alcune contrade

La circostanza ha portato all’interruzione del traffico ferroviario, considerato che sotto al ponte passano i binari, con un servizio sostitutivo predisposto da Trenitalia,  ed all’isolamento di tre popolose frazioni di Potenza – Bosco Grande, Bosco Piccolo e Barrata.  All’indomani del cedimento l’assessore regionale alle infrastrutture, Pasquale Pepe si è recato nella zona per effettuare un sopralluogo

