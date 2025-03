Potenza: c’è vita su Marte? Dibattito all’Unibas con lo scienziato Sanjeev Gupta

C’è vita su Marte? una domanda che in molto si saranno posti almeno una volta, beh la riposta l’ha data il professor Sanjeev Gupta, scienziato di fama internazionale, dell’Imperial College di Londra in visita nel campus dell’Unibas a Potenza. “Abbiamo trovato rocce sedimentarie in quelli che abbiamo immaginato essere piccoli e antichi delta fluviali”.

L’appuntamento è stato organizzato approfittando di una visita al Sud del professore e dunque è stata un’utile occasione per offrire agli studenti della facoltà di geologia dell’ateneo lucano una prestigiosa testimonianza. Le ricerche del professor Gupta Gupta che è uno degli scienziati che sta esaminando i dati inviati, dal Pianeta rosso, dai rover “Perseverance” e “Curiosity” della Nasa sono portate avanti anche dai suoi studenti, un ulteriore stimolo per i giovani presenti

Un appuntamento dunque che non solo ha onorato l’ateneo lucano ma che ha avuto un risvolto didattico perché gli studi del professor Gupta si stanno rivolgendo anche all’area del Mediterraneo.

