17 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Da sx: Matteo Bachini e Fabrizio Alastra

Potenza-Cavese 1-0: l’analisi di Bachini e Alastra nel post gara

Dante Sebastio 17 Agosto 2025
centered image

L’analisi di Matteo Bachini e Fabrizio Alastra, rispettivamente difensore e portiere del Potenza, dopo il successo in Coppa Italia con la Cavese.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Matera CdS, domani comincia la stagione dei biancoazzurri

17 Agosto 2025 Roberto Chito

Potenza-Cavese 1-0: il commento di De Giorgio e Prosperi

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, mercato: Sergio Contessa si candida per un nuovo ciclo

17 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Coppa Italia Serie C, Foggia-Siracusa 2-1: gli highlights

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Coppa Italia Serie C, Potenza-Cavese 1-0: gli highlights

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Le probabili formazioni di Milan-Bari: Moncini dal 1′, panchina per Modric?

17 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

potrebbe interessarti anche

Matera CdS, domani comincia la stagione dei biancoazzurri

17 Agosto 2025 Roberto Chito

Siena, tarantina di 25 anni indagata per l’omicidio di una 85enne

17 Agosto 2025 Dante Sebastio

Fiera del Levante: stop a Israele: “Una scelta etica nel nome della pace”

17 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Tolve, la Basilicata intera celebra San Rocco

17 Agosto 2025 Francesco Cutro