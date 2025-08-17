17 Agosto 2025

Fabio Prosperi e Pietro De Giorgio

Potenza-Cavese 1-0: il commento di De Giorgio e Prosperi

Dante Sebastio 17 Agosto 2025
Pietro De Giorgio, tecnico del Potenza, e Fabio Prosperi, allenatore della Cavese, analizzano il match del Viviani vinto di misura dai lucani (1-0) e valido per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.

