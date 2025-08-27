Potenza – Caturano, è il giorno dei saluti: il bomber partirà per Catania

È l’ultimo giorno da calciatore del Potenza per Salvatore Caturano. Il bomber e capitano rossoblù in giornata saluterà i compagni per raggiungere Catania. Impossibile trattenerlo per il club del Presidente Donato Macchia che aveva offerto al bomber napoletano classe 1990 la possibilità di rimanere in società come dirigente anche una volta appese le scarpine al chiodo. Alla fine la società ha accontentato la richiesta del calciatore dopo una serie di confronti, sereni, durante i quali Caturano ha spiegato i motivi della sua scelta. Per lui è pronto un contratto triennale con il Catania. È probabile che non arriverà nessun sostituto: il Potenza infatti potrebbe optare per inserire in rosa un altro difensore e lasciare le cose come stanno nel reparto offensivo. Resta da capire in questo senso se andrà via anche Schimmenti che ha avuto diverse offerte interessanti da club anche degli altri Gironi.

