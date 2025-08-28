Potenza, caro scuola: rincari sui libri del +39%

POTENZA – Sarà un ritorno a scuola che si annuncia particolarmente amaro per le famiglie potentine: secondo Federconsumatori Potenza, infatti, si prevedono rincari sui libri di testo di circa il 40% rispetto allo scorso anno. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Francesco Cutro See author's posts Continue Reading Previous Maratea, nuovi orari percorrenza strada SS18 CastrocuccoNext Potenza dice “NO” all’uso potabile delle acque del fiume Basento potrebbe interessarti anche Potenza dice “NO” all’uso potabile delle acque del fiume Basento 28 Agosto 2025 Francesco Cutro Maratea, nuovi orari percorrenza strada SS18 Castrocucco 28 Agosto 2025 Francesco Cutro Barile: il professor-influencer Schettini visita il borgo e lancia un messaggio alle Pro Loco 28 Agosto 2025 Michael Logrippo Fim Cisl, Evangelista: il 3 settembre attivo dei rappresentanti sindacali di Stellantis e dell’indotto Melfi 28 Agosto 2025 Michael Logrippo Potenza, minorenne non rientra in carcere dopo permesso: in corso le ricerche 28 Agosto 2025 Francesco Cutro Maratea: in arrivo un evento in acque libere con atleti paralimpici 28 Agosto 2025 Michael Logrippo
