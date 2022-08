Potenza Calcio, l’analisi di mister Siviglia

POTENZA – Terminato il ritiro pre season in quel di Rifreddo, il Potenza Calcio è tornato ad allenarsi sul sintetico del Viviani. I ragazzi di mister Sebastiano Siviglia, sabato 20 agosto, hanno battuto per 11 a 0 il Brienza, formazione militante nell’Eccellenza lucana, in un allenamento congiunto giocato a porte chiuse a causa dei lavori ancora in corso nello stadio del capoluogo lucano. Al termine dell’amichevole, il tecnico rossoblù ha risposto ad alcune domande dei giornalisti.