Potenza Calcio, De Vito: “Continuità nostro punto di forza”

POTENZA – Il Potenza Calcio si prepara al primo test casalingo ufficiale di Coppa Italia in programma sabato 16 agosto contro la Cavese. Siamo stati al “Viviani” e abbiamo sentito ai nostri microfoni il direttore sportivo, Enzo De Vito, che fa fatto il punto della situazione.
