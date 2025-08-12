12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Potenza Calcio, De Vito: “Continuità nostro punto di forza”

Francesco Cutro 12 Agosto 2025
centered image

POTENZA – Il Potenza Calcio si prepara al primo test casalingo ufficiale di Coppa Italia in programma sabato 16 agosto contro la Cavese. Siamo stati al “Viviani” e abbiamo sentito ai nostri microfoni il direttore sportivo, Enzo De Vito, che fa fatto il punto della situazione.

About Author

Francesco Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Serie D/H: telenovela finita: Martina e Barletta, fatta per le punte

12 Agosto 2025 Roberto Chito

Matera CdS, tutto su Picci: club in pressing per il ritorno

12 Agosto 2025 Roberto Chito

Taranto, Aps Taras dona lo stemma alla nuova proprietà: “È dei tifosi”

11 Agosto 2025 Redazione

Matera CdS, quasi fatta per Santoruvo in panchina

11 Agosto 2025 Roberto Chito

Taranto, Di Bari al lavoro: sondati anche big già accasati

11 Agosto 2025 Dante Sebastio

Virtus Francavilla, difesa completata: in arrivo Ferrante

11 Agosto 2025 Dennis Magrì

potrebbe interessarti anche

SOS infrastrutture in Basilicata: l’Anas sottopone a controllo 70 cavalcavia

12 Agosto 2025 Michael Logrippo

Basket A2, Pallacanestro Ruvo: la matricola punta a sorprendere

12 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

Emiliano: al Mimit per accordo ex Ilva, non per fare finta

12 Agosto 2025 Francesco Manigrasso

Potenza Calcio, De Vito: “Continuità nostro punto di forza”

12 Agosto 2025 Francesco Cutro