Potenza Calcio, consegnata la documentazione per iscrizione Campionato 24/25

La società Potenza Calcio comunica che nella giornata di ieri è stata consegnata la domanda di ammissione e sono stati completati gli adempimenti necessari ai fini dell’iscrizione al Campionato di Serie C 2024/25. Nelle prossime ore il club di patron Macchia annuncerà anche le novità tecniche che riguarderanno il nuovo direttore sportivo e il tecnico che prenderà le redini della prima squadra. Sembrerebbe che per la riconferma di Pietro De Giorgio manchi solo l’ufficialità. Lato diesse, invece, si stanno vagliano diverse ipotesi. Contatti ci sarebbero stati con il direttore sportivo del Cerignola, Elio Di Toro, che però dopo un periodo di riflessione pare abbia deciso di rimanere in terra pugliese programmando la prossima stagione con Giuseppe Raffaele e il presidente Nicola Grieco. Tra i papabili a sostituire l’esonerato Natino Varrà ci sarebbero Martone, Degli Esposti e Lauriola.

