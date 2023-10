Potenza: cadavere di un uomo trovato in un edificio abbandonato

In una struttura dell’ASP di via Ciccotti, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Potenza hanno trovato il cadavere di un uomo sui 50 anni, probabilmente un senza tetto, ma non ancora identificato. La struttura, così come accertato dall’ufficio tecnico, era in disuso da anni ma accessibile in alcuni varchi che erano stati forzati, per cui si è provveduto a far murare alcune aperture che avrebbero consentito ancora abusivamente l’accesso ai locali.

Sul posto, assieme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile, anche Luigi D’Angola, direttore sanitario dell’ASL di Potenza, con l’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

Il cadavere, già in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato per la segnalazione di alcuni conoscenti dell’uomo. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia.

