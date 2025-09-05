Potenza, butta due divani ma viene fotografato: annunciate sanzioni

POTENZA – “Nuove comodissime panchine in Via Giovanni XXIII! Come potete vedere, alcuni cittadini particolarmente creativi hanno pensato bene di donare al quartiere un set di divani rossi…”. Lo afferma il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, riferendosi all’abbandono di due divani in una strada della periferia di Potenza. “Per alcuni l’inciviltà è uno stile di vita – ha affermato il primo cittadino – ma questa volta abbiamo le prove fotografiche e si procederà con le opportune sanzioni per abbandono di rifiuti ingombranti”, conclude Telesca.

