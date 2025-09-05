Potenza, butta due divani ma viene fotografato: annunciate sanzioni

POTENZA – “Nuove comodissime panchine in Via Giovanni XXIII! Come potete vedere, alcuni cittadini particolarmente creativi hanno pensato bene di donare al quartiere un set di divani rossi…”. Lo afferma il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, riferendosi all’abbandono di due divani in una strada della periferia di Potenza. “Per alcuni l’inciviltà è uno stile di vita – ha affermato il primo cittadino – ma questa volta abbiamo le prove fotografiche e si procederà con le opportune sanzioni per abbandono di rifiuti ingombranti”, conclude Telesca.
potrebbe interessarti anche
Melfi: nel mese di ottobre la riapertura di Stadio e Piscina
Potenza, continua l’attività di integrazione sociale attraverso lo sport
Il Potenza Calcio si presenta, presidente Macchia: “Il percorso è tracciato”
Venosa, Mollica: “Pronti ad accogliere facoltà di Giurisprudenza anche da altre Regioni”
Incidente sulla Potenza-Melfi: sei veicoli coinvolti, ci sono feriti
Basilicata: aumentano i lucani che si rivolgono ai Servizi per le dipendenze