1 Settembre 2025

Foto: Potenza Calcio

Potenza, Bruschi firma fino al 2027

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
centered image

La notizia era già nell’aria ma ora è giunta l’ufficialità. Nicolò Bruschi è un nuovo attaccante del Potenza. L’ex Monopoli, infatti, ha firmato un contratto fino al 2027 con il club lucano. Cresciuto nei settori giovanili di Parma e Sassuolo, l’attaccante classe ’98. Con la maglia del Monopoli, Bruschi ha totalizzato 37 presenze, 7 gol e 6 assist.

 

