Potenza: botti e fuochi d’artificio per un 2025 da iniziare in sicurezza

Botti, fuochi d’artificio, colori e rumori per dare il benvenuto al nuovo anno. Questa tradizione porta sempre in dote particolari attenzioni soprattutto sugli acquisti degli elementi pirotecnici che devono essere sicuri e accreditati Ma cosa hanno scelto i lucani per festeggiare in sicurezza?

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author