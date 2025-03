Potenza, bilancio positivo della campagna di donazione sangue organizzata dai Carabinieri

POTENZA – Il Comando Legione Carabinieri Basilicata, nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la partecipazione attiva dell’Arma alle tematiche sociali, ha organizzato una giornata dedicata alla donazione del sangue, con l’obiettivo di garantire la disponibilità delle scorte presso le strutture sanitarie locali.

La carenza di sangue e di emoderivati rappresenta una problematica concreta e urgente poiché la riuscita degli interventi sanitari, pur tempestivi, è spesso condizionata dalla reale disponibilità di questo bene prezioso e talvolta raro.

L’evento, realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (FIDAS), si è svolto questa mattina a Potenza, presso la “Caserma Lucania” in Piazzale Aldo Moro n. 18. L’iniziativa è stata aperta a tutti i Carabinieri donatori abituali e potenziali i quali, dopo aver compilato un questionario anamnestico e aver effettuato un prelievo preliminare a cura di personale specializzato per verificarne l’idoneità, sono stati accolti nella comunità dei donatori.

Il bilancio della giornata è stato estremamente positivo, con grande soddisfazione dei vertici dell’Arma, che nei giorni precedenti si erano impegnati per assicurare un’ampia adesione. L’appello è stato accolto con entusiasmo portando alla Caserma Lucania un cospicuo numero di Carabinieri e loro familiari, che con senso civico e generosità hanno contribuito con la loro donazione. Un gesto di altruismo sicuro per chi lo compie e indispensabile per salvare vite umane.

