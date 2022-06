Potenza, bilancio attività della Guardia di Finanza: oltre duemila interventi in un anno

POTENZA – Conferenza a Potenza del Comandante regionale delle Fiamme Gialle Lucane, Generale Gaetano Scazzeri, per illustrare i dati dell’attività svolta sul territorio della Basilicata, in occasione del 248° annuale della Guardia di Finanza. Si tratta di numeri significativi, nei primi cinque mesi del 2021 e nello stesso periodo dell’anno in corso, in Basilicata sono stati 2207 gli interventi ispettivi e quasi mille (975)) le indagini per contrastare gli illeciti economico finanziari e le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia lucana. Ma questi sono solo alcuni dei risultati ottenuti dalla Guardia di Finanza, tracciato un lusinghiero bilancio dell’attività svolta dai militari. La conferenza stampa si è svolta nella sede del comando regionale di Potenza, per celebrare i 248 anni del corpo, anniversario che ricorre nel 2022.

Oltre al comandante regionale, il Generale di Brigata, Gaetano Scazzeri, erano presenti i comandanti provinciali di Potenza, Michele Onorato, e di Matera, Giuseppe Cardellicchio.