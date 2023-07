Potenza: Avviso esplorativo per accoglienza richiedenti protezione internazionale

E’ stato pubblicato nella sezione “Bandi di gara e contratti” del sito della Prefettura di Potenza, l’Avviso esplorativo avente a oggetto la “Manifestazione di disponibilità all’affidamento diretto della gestione del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, presso “strutture provvisorie” fino a 25 posti, di cui all’art. 11 comma 2 bis del D.Lgs n. 142/2015,nell’ambito territoriale della provincia di Potenza, di durata variabile”.

La nuova procedura si è resa necessaria per far fronte allo straordinario afflusso di migranti, registrato negli ultimi mesi sulle coste italiane e che, si prevede, in progressivo aumento durantetutta la stagione estiva. Il Ministero dell’Interno ha stimato, infatti, l’arrivo di circa 50.000 migranti nel periodo che va dal 1° luglio al 15 settembre, disponendo un piano previsionale di riparto straordinario per il territorio nazionale, calcolato su criteri di popolazione ed estensione territoriale. In questa direzione, la quota dei richiedenti protezione internazionale spettante alla Basilicata, è pari ad 877 migranti, dei quali 500 per la provincia di Potenza.

In questo scenario, tra le diverse azioni messe in campo, il ricorso alle “strutture provvisorie” disciplinate dall’art. 11 comma 2 bis del D.Lgs n. 142/2015, si atteggia a misura di chiusura dell’intero sistema di accoglienza disegnato dalla Prefettura di Potenza.

In caso di temporanea impossibilità ad accogliere i cittadini stranieri presso la rete dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), ovvero presso altri canali di accoglienza, la Prefettura potrà soddisfare il bisogno allocativo ricorrendo alle “strutture provvisorie”, con singoli affidamenti diretti del servizio. Si punta, all’esito della procedura avviata ieri, ad avere la disponibilità di posti in accoglienza per 500 migranti in provincia di Potenza, distribuiti su strutture con capienza fino a 25 posti.

L’Avviso esplorativo prevede, tra l’altro, un’offerta economica, associata a ciascuna struttura candidata, indicante il prezzo pro die pro capite offerto, che dovrà essere pari o inferiore ad € 39,01. L’importo offerto dovrà coprire i servizi di assistenza generica alla persona (servizio di informazione, servizio di preparazione, distribuzione, conservazione e controllo dei pasti), l’assistenza sanitaria e i servizi di fornitura, trasporto e consegna dei beni, che dovranno essere garantiti a tutti gli ospiti.

Ogni singolo accolto riceverà all’ingresso nella struttura prodotti per l’igiene personale, Kitdi primo ingresso, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa, vestiario, una scheda telefonica da 5 euro e il pocket money pari a euro 2,5 al giorno fino ad un massimo di euro 7,50 per nucleo familiare.

L’Avviso pubblico e la relativa documentazione sono disponibili sul sito della Prefettura di Potenza al seguente link http://www.prefettura.it/potenza/news/Bandi_di_gara_e_contratti-17163119.htm#News_123801.

