Potenza: auto si ribalta all’ingresso della città

Un incidente si è verificato questa mattina a Potenza nelle vicinanze dell’ingresso Potenza ovest della Basentana. Un’auto si è ribaltata probabilmente il contatto con un altro veicolo provocando il blocco totale del traffico cittadino in ingresso e uscita dal capoluogo. Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’autoambulanza del 118 che ha trasportato la donna. he sta alla guida del mezzo all’ospedale San Carlo di Potenza. I Vigili del fuoco ed una pattuglia della Polizia municipale stanno lavorando per mettere in sicurezza il tratto stradale e permettere il regolare transito dei veicoli. La donna che era alla guida del veicolo capovolti non dovrebbe essere in pericolo

