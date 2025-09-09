Potenza: auto si ribalta all’ingresso della città

Un incidente si è verificato questa mattina a Potenza nelle vicinanze dell’ingresso Potenza ovest della Basentana. Un’auto si è ribaltata probabilmente il contatto con un altro veicolo provocando il blocco totale del traffico cittadino in ingresso e uscita dal capoluogo. Sul posto sono arrivati i soccorsi con un’autoambulanza del 118 che ha trasportato la donna. he sta alla guida del mezzo all’ospedale San Carlo di Potenza. I Vigili del fuoco ed una pattuglia della Polizia municipale stanno lavorando per mettere in sicurezza il tratto stradale e permettere il regolare transito dei veicoli. La donna che era alla guida del veicolo capovolti non dovrebbe essere in pericolo
potrebbe interessarti anche
Inchiesta Delli Noci, annullata misura cautelare per Maurizio Laforgia
Basilicata: bonus gas, i conguagli salati svelano le criticità della misura
Foggia, continue esplosioni in città: arrestate 7 persone
Potenza: il questore dà il benvenuto ai nuovi agenti
Brindisi, furto nel caveau di Unicredit: colpo da professionisti
Taranto, momenti di paura: vigili del fuoco evitano la tragedia