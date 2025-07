Potenza, auto rubata: Polizia blocca e arresta ladro e restituisce veicolo

POTENZA – Ieri la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino nigeriano che, in via Vaccaro, a Potenza, aveva rubato l’autovettura ad un cittadino potentino, mentre quest’ultimo era sceso dalla stessa per effettuare delle compere. Il soggetto, sfruttando la distrazione del proprietario dell’autovettura, si è introdotto nella stessa, lasciata con le chiavi all’interno, e si è dato alla fuga.

È stata determinante la telefonata al 113 effettuata immediatamente da un conoscente della vittima che, avendo assistito alla scena, è riuscito a fornire la via di fuga, il modello ed il colore dell’auto rubata.

La volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Potenza, in servizio sul turno mattutino, ha potuto così intercettare l’auto in fuga riuscendo a bloccarla in viale Marconi.

La macchina è stata immediatamente restituita al proprietario in sede di denuncia, senza che alla stessa fosse stato arrecato nessun danno ed il ragazzo straniero arrestato per furto.

Lo stesso soggetto era stato denunciato per il furto di abbigliamento avvenuto in un negozio, in via del Basento, la settimana scorsa, sempre da personale del reparto Volanti della Questura di Potenza.

