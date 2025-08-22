Potenza, aumentano i prezzi dei beni essenziali: il monito della Caritas

Nel 1980 lo stipendio medio in Italia era di 1.600.000 lire. Un cono gelato costava mille lire. Si potevano quindi acquistare 1600 gelati. Nel 2025 lo stipendio medio è di 1.600 euro. Un cono gelato costa 2 euro e 50 centesimi. Con un mese di stipendio si possono comperare 640 gelati. Mille in meno rispetto a 40 anni fa. Questo è solo un esempio semplice ma efficace per far comprendere quanto l’inflazione continui a generare forti preoccupazioni soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. Dati confermati anche da Federconsumatori Basilicata relativi all’andamento dei prezzi nel capoluogo lucano nel bimestre maggio-giugno 2025 che attestano l’aumento dei prezzi di beni alimentari essenziali come carne, pesce, latticini e caffè. Sul tema è intervenuta la Caritas diocesana di Potenza, quotidianamente testimone delle difficoltà di molte famiglie lucane.

“Dietro ad una variazione percentuale – che può sembrare contenuta nel linguaggio tecnico dei report – ci sono rinunce concrete e scelte obbligate tra il cibo e le altre necessità primarie, come la cura della persona e la prevenzione sanitaria”, ha affermato il direttore della Caritas diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, Marina Buoncristiano. “Le famiglie non vivono di indici o di medie, vivono della spesa reale. Occorre, quindi, rafforzare le misure di sostegno al reddito, al potere d’acquisto e al contrasto alla povertà alimentare che non possono sostanziarsi nella card ‘Dedicata a te’ o essere di fatto delegate agli enti che erogano aiuti alimentari. In questo scenario appare sempre più necessaria un’alleanza concreta tra Istituzioni, mondo produttivo e gli attori che a vario titolo si occupano di welfare e di centralità della persona al fine di garantire l’accesso dignitoso ai servizi, al cibo sano e sufficiente per tutti. La Caritas diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, con le proprie strutture e i propri servizi, continuerà a fare la propria parte ma è fondamentale che le politiche pubbliche riflettano attentamente e tengano conto di questi segnali”, ha concluso Buoncristiano.

