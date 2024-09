Potenza, atti vandalici nel parco di p.zza Pisa: interviene il sindaco

POTENZA – Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, accompagnato dall’assessore Michele Beneventi e dall’Acta, ha dedicato alcune ore all’ecologia e all’educazione ambientale in città. In tarda mattinata si è recato presso il parco di Piazza Pisa dove ha sensibilizzato la cittadinanza contro gli atti vandalici che affliggono i parchi cittadini, tra cui proprio quello di Piazza Pisa.

Durante la visita, il sindaco, prima dei lavori di ripristino, ha sottolineato l’importanza di mettere in sicurezza le aree danneggiate, spesso frequentate da giovani fino a tarda notte, dichiarando : “È un problema che stiamo affrontando nella città di Potenza, ed è per questo che ho voluto essere presente oggi, insieme all’Acta, in questo parco, il parco di Piazza Pisa, inaugurato solo nell’ottobre del 2023 con un investimento di 50.000 euro. Oggi, purtroppo, possiamo vedere giochi danneggiati e l’altalena che non c’è più. L’altalena, il cui solo cestello costa 900 euro, è stata progettata per offrire un’attrazione ai bambini, ma viene spesso danneggiata a causa dell’uso improprio dei parchi, specialmente durante la notte. I residenti mi hanno segnalato che il problema è prevalentemente notturno, con schiamazzi e un uso indisciplinato di queste aree. Questa situazione si ripete in molte altre zone della città.

Credo che sia giunto il momento di considerare soluzioni come la chiusura dei parchi durante la notte, per consentire una gestione più controllata, oppure l’installazione di telecamere di sorveglianza. Altrimenti, il Comune continuerà a investire risorse, come è stato fatto dall’amministrazione precedente, riconoscendo l’importanza di rivitalizzare un quartiere, ma non possiamo permettere che dopo meno di nove mesi un parco sia già in rovina, con sporcizia ovunque e giochi non funzionanti. Questo non è il modo di vivere civile che desideriamo per la nostra città. Il Comune di Potenza non può sostenere continuamente i costi di manutenzione del verde e dei giochi, quindi è necessaria una maggiore attenzione. Chiedo quindi, in primo luogo alla Comandante, ma anche alle altre forze dell’ordine, di garantire una presenza più visibile, soprattutto nelle ore notturne.

Mi dispiace doverlo dire, ma servirebbe un po’ più di senso civico da parte di tutti. Se ci fosse, non saremmo costretti a prendere queste misure. Tuttavia, mi rendo conto che la situazione è, in alcuni casi, davvero insostenibile”.

Il sindaco ha inoltre disposto l’installazione di cartelli che vietano la deiezione dei cani nei giardinetti della Torre Guevara.

Questa misura è volta a consentire ai cittadini di godere appieno degli spazi verdi, anche per poterci sostare in tranquillità e igiene.

