Potenza: ass. Latronico, in regione “30 milioni di euro per il welfare”

Nel solco della Giornata Mondiale del Benessere, dedicata alla promozione della salute fisica, mentale ed emotiva, si è tenuto al parco di Montereale a Potenza, un evento pubblico dal titolo “La Cura dei Luoghi, la Forza delle Persone”; un momento di confronto e partecipazione civica verso l’aggiornamento del Piano Regionale del Welfare della Basilicata.

Grazie alla presenza di amministratori, tecnici, operatori e rappresentanti del Terzo Settore, l’incontro ha posto l’accento sull’importanza di costruire un modello di benessere di prossimità e personalizzato, capace di affrontare in modo sistemico le fragilità e di sostenere la crescita delle persone e dei luoghi.

La scelta di celebrare questa ricorrenza con un incontro sul welfare regionale ha voluto sottolineare il valore centrale che la Regione ha attribuito alla cura delle persone e dei contesti di vita come strumenti fondamentali per il benessere collettivo. L’intervento dell’assessore regionale alla salute Cosimo Latronico è andato in questa direzione, evidenziando l’importanza del recente stanziamento di 30 milioni di euro a sostegno della rete dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.

