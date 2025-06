Potenza: ass. Giuzio, “nei giorni di San Gerardo mobilità successo straordinario”

L’assessore comunale di Potenza alla viabilità e al trasporto pubblico locale, Francesco Giuzio, ha definito un “successo straordinario” la strategia messa in campo dall’amministrazione per la mobilità pubblica nei giorni di festa per San Gerardo.

Nel dettaglio per permettere un accesso agevolato al centro storico, in quei giorni con limiti alla circolazione, tra Potenza Folk festival e storica parata dei turchi, erano stati predisposti servizi navetta oltre che aperture dalle 7 alle 2 di scale mobili e ascensori.

I numeri chiariscono i termini del successo secondo l’assessore con oltre 4.700 passeggeri che hanno optato per le navette.

Sono state oltre 60 mila le presenze registrate il 29 maggio, giorno della parata dei Turchi; imponente anche il servizio di ordine pubblico attuato dalle forze di Polizia, confermando che non si sono registrati ricoveri ospedalieri, anche legati ad eventuali abusi di alcool. Emesse si legge in una nota diffusa dalla questura, solo due sanzioni ad esercenti che hanno somministrato bevande alcoliche a minorenni.

Non sono mancate però critiche all’organizzazione da parte del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Galella, che ha sottolineato la totale assenza di iniziative promosse dal Comune il 30 maggio, giornata in cui si celebra il Patrono della città, denunciando come il piano trasporto alternativo si fosse fermato al 29 maggio senza che gli stessi servizi venissero offerti anche per il giorno della festa patronale.

