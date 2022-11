Condividi su...

Gara testa-coda allo stadio “Viviani” con un Potenza che scende in campo con un unico obiettivo e un Latina, quarto in classifica, che vole provare a racimolare la quinta vittoria. La prima occasione per gli ospiti arriva dopo 5 minuti e nasce dagli dagli sviluppi di un corner sul quale Andrea Esposito di testa la manda di poco al lato. Sette minuti dopo arriva il vantaggio del Potenza con Girasole che schiaccia in rete la punizione calciata da Steffè per il suo seconda rete stagionale. Sono ancora i pardoni di casa a rendersi pericolosi al 27esimo con Emmausso che impegna in corner Cardinali con un rasoterra da fuori area. Caturano va vicino al raddoppio al 34esimo quando di testa la manda di poco alta sulla traversa sugli sviluppi di un corner. La palla del pareggio ce l’ha sui piedi Riccardi allo scadere della prima frazione, ma è prodigioso Gasparini a deviare in corner. Poi l’incomprensione tra Andrea Esposito e Cardinali, al 47esimo, che porta il Potenza negli spogliatoti sul risultato di 2 a 0.

In avvio di ripresa è ancora provvidenziale in due occasioni il numero 1 rossoblu: prima sulla sforbiciata di Fabrizi al 49esimo e un minuto dopo sul colpo di testa di Giorgini. Ma il tris del Potenza arriva al 66esimo a conclusione di una bellissima azione impreziosita da 20 passaggi consecutivi che Caturano chiude in porta con un pregevole pallonetto. È sempre e solo Potenza: al 73’ Emmausso su punizione colpisce il palo e all’81esimo, il capitano rossoblù, spreca – da solo davanti la porta – la rete del poker.

Un Potenza rinnovato nel gioco e nello spirito vince, convince e conquista la seconda – meritata – vittoria stagionale: la prima dell’era Raffaele. Il Latina dovrà necessariamente rivedere qualcosina se vorrà rimanere nei piani alti della classifica.

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Girasole; Matino; Legittimo; Giamfy; Steffè; Laaribi; Talia; Volpe; Emmausso; Caturano. A disp.: Alastra, Celesia, Armini, Sandri, Logoluso, Riccardi, Di Grazia, Del Pinto,Belloni, Verrengia, Del Sole, Schimmenti, Polito, Rillo. All. Giuseppe Raffaele

LATINA (3-5-2): Cardinali; Giorgini; Esposito And.; Celli; Cortinovis; Barberini; Amadio; Riccardi; Esposito Ant.; Carletti: Fabrizi. A disp.: Giannini, Tonti, Pellegrino, De Santis, Di Mino, Nori, Margiotta. All. Daniel Di Donato

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi Assistenti: Monaco-Marchese Quarto Uomo: Mallardi