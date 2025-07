Potenza, si arrampica su un palazzo per tentare furto: arrestato 23enne

La quotidiana e incessante opera di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza ha portato, nella trascorsa nottata, all’arresto in flagranza di reato di un 23enne di origini straniere, di fatto domiciliato in provincia di Napoli, resosi responsabile di tentato furto in abitazione.

A mezzanotte, una segnalazione pervenuta al militare di servizio al Comando Arma di via Pretoria da parte di due cittadini che riferivano della presenza di un individuo intento ad arrampicarsi su un palazzo del capoluogo nel cuore della notte ha fatto scattare il tempestivo controllo da parte di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Potenza in servizio perlustrativo.

Giunti sul posto indicato, i militari hanno accertato la presenza di un soggetto incappucciato e vestito di scuro, appeso ad una delle finestre di un appartamento posto al primo piano di un condominio, mentre stava spostando dei vasi da fiore e aprendo la zanzariera posta dinanzi la finestra.

I Carabinieri hanno quindi intimato al soggetto di desistere dai suoi intenti e di scendere immediatamente. Una volta a terra, l’individuo veniva identificato in un 23enne di origini ucraine, di fatto domiciliato da anni in provincia di Napoli. Dopo un primo atteggiamento collaborativo, il giovane ha poi iniziato a manifestare un’evidente insofferenza tentando di darsi alla fuga ma venendo subito bloccato dai Carabinieri della Stazione e del Nucleo Radiomobile di Potenza, nel frattempo giunti in ausilio, non senza prima aver sferrato calci e pugni all’indirizzo dei militari dell’Arma.

Condotto presso gli Uffici di Via Pretoria, il 23enne veniva dichiarato in stato di arresto per tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento dell’autovettura di servizio avvenuto durante il trasporto e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma come disposto dal Pubblico Ministero di turno alla Procura della Repubblica potentina.

In sede di giudizio direttissimo tenutosi nella tarda mattinata odierna presso il locale Tribunale, il Gip ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri e disposto nei confronti dell’indagato, per il quale si ricorda vigere la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna, la misura della custodia cautelare in carcere.

Questo brillante risultato testimonia ancora una volta come la sinergia tra il cittadino e le Forze dell’Ordine costituisca un elemento chiave per la tempestività e l’efficacia degli interventi di tutte quelle donne e quegli uomini in divisa che quotidianamente prestano la loro opera per la sicurezza della collettività.

