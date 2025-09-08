Potenza, arrestato per porto abusivo di armi e spaccio di droga

POTENZA – Nei giorni scorso la Polizia di Stato ha arrestato un potentino di 48 anni per detenzione di una pistola con matricola abrasa e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività nasce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli svolti dall’UPGSP della Questura di Potenza in tutte le vie del capoluogo lucano.

L’attenzione degli operatori si è immediatamente concentrata sul nervosismo di un utente della strada, fermato per un ordinario controllo del territorio, a bordo del veicolo sul quale viaggiava in zona via Appia. I poliziotti, insospettiti dal comportamento del conducente, hanno deciso di approfondire il controllo sottoponendolo a perquisizione.

L’intuizione è stata confermata nel momento in cui, a bordo dell’autovettura, è stata trovata una pistola con matricola abrasa e con un caricatore rifornito da sette cartucce. A questo punto sono stati sottoposti a perquisizione tutti i luoghi nella disponibilità dell’indagato. In un garage, a lui in uso, sono stati trovati oltre due chili di hashish, destinati ad essere immessi nel mercato degli stupefacenti potentino e circa tremila euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Potenza.

L’attività conferma l’incessante opera di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze svolta dalla Polizia di Stato. Sono in corso tutti gli sviluppi investigativi da parte degli uffici della Polizia di Stato coordinati dalla locale Procura della Repubblica, tuttavia, nei confronti dell’indagato, vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

