Potenza: Arpab, verso l’accreditamento dei laboratori

Nelle giornate del 5 e 6 agosto, gli ispettori di ACCREDIA, l’Ente unico nazionale di accreditamento, hanno fatto visita ai laboratori di chimica e di microbiologia dell’ARPAB, nell’ambito del procedimento finalizzato all’ottenimento dell’accreditamento ufficiale, che si concluderà con il prossimo consiglio del comitato di ACCREDIA e il rilascio del “bollino” di accreditamento.

Si tratta di un traguardo di straordinaria rilevanza per l’Agenzia, che giunge al termine di un lungo, complesso e articolato percorso, segnato da importanti investimenti e trasformazioni strutturali e tecnologiche.

In particolare, il processo ha visto La ristrutturazione completa dei locali dei laboratori, L’adeguamento degli impianti alle normative vigenti in materia di sicurezza e qualità e l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia, in grado di garantire elevati standard di affidabilità e precisione nelle analisi.

L’accreditamento da parte di ACCREDIA rappresenta il riconoscimento ufficiale della competenza tecnica, dell’imparzialità e della qualità operativa dei laboratori ARPAB.

È un momento storico per la nostra Agenzia, frutto del lavoro sinergico di tutto il personale, dell’impegno dei dirigenti e del sostegno della Regione. Questo passo rafforza la fiducia dei cittadini e delle istituzioni nel sistema pubblico di controllo ambientale.

L’esito della visita ispettiva sarà ora oggetto di valutazione da parte di ACCREDIA. L’ottenimento dell’accreditamento, atteso nelle prossime settimane, costituirà un punto di svolta per il ruolo dell’ARPAB nel monitoraggio e nella tutela dell’ambiente lucano.

