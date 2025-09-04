Potenza: appello della Fials per l’attivazione di un Concorso Infermieristico Regionale

La Fialssegreteria provinciale di Potenza ha lanciato un appello incisivo all’assessore alla Salute Cosimo Latronico e al presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, sottolineando l’urgenza di attivare immediatamente l’azienda capofila per dar vita a una procedura concorsuale regionale destinata al profilo infermieristico. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, le graduatorie attualmente disponibili risultano esaurite o prossime all’esaurimento, creando una paralisi nelle assunzioni a tempo indeterminato all’interno delle Aziende sanitarie della provincia di Potenza.

Questa situazione ha ripercussioni significative sull’efficienza dei reparti ospedalieri e sull’operatività dei servizi territoriali. Inoltre, ostacola la realizzazione delle strutture previste dal Dm 77/2022, già progettate, che necessiteranno di personale infermieristico qualificato per funzionare adeguatamente. La figura dell’infermiere è considerata una risorsa strategica per il funzionamento quotidiano dell’intero sistema sanitario, operando in ospedali, distretti, ambulatori e strutture intermedie.

Rocco Mea, sindacalista della Fials, ha sottolineato l’importanza di investire nella professione infermieristica, definita come il vero pilastro dell’assistenza. “Senza infermieri qualificati, anche le migliori strutture sanitarie restano inefficaci”, ha affermato Mea, evidenziando la necessità di risposte immediate da parte del sistema sanitario.

Il concorso unico, bandito nell’agosto 2021 e concluso nel giugno 2024, ha dimostrato che un sistema centralizzato deve essere supportato da strumenti agili, una governance forte e tempistiche sostenibili per garantire efficacia. Tuttavia, l’assenza di una direzione strategica capace di prevedere, pianificare e coordinare con lucidità e tempestività sta frenando le assunzioni.

Per questi motivi, la Fialssegreteria provinciale di Potenza ribadisce l’urgenza di avviare oggi stesso la procedura concorsuale, considerando che i tempi tecnici di espletamento richiederanno diversi mesi prima di poter vedere i primi risultati operativi. Il sistema sanitario della Basilicata ha bisogno di un intervento tempestivo per garantire un’assistenza di qualità e un futuro sostenibile per la salute dei cittadini.

