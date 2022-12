Condividi su...

POTENZA -Logoluso a sei minuti dal termine decide il derby appulo -lucano tra Potenza e Fidelis Andria, vinto dai padroni di casa 2-1. I ragazzi di Raffaele salgono a quota 24 punti in classifica, l’Andria resta a 15 pericolosamente invischiata nella zona bassa della classifica. Raffaele recupera Steffè, Doudou ritrova Arrigoni in mezzo al campo e lo schiera con Candellori. Pavone, Djbril e Bolsius dietro Persichini. Primo tempo abbastanza noioso fino al minuto 24 quando Caturano la sblocca. Girasole porta avanti il pallone e vede di Grazia a sinistra, l’ex Cesena taglia verso il centro e trova il tocco vincente che batte Savini. L’Andria, subìto il pareggio sale di tono e spinge soprattutto da sinistra. Al 40’ Orfei colpisce la traversa dai 20 metri, un minuto più tardi i biancazzurri la pareggiano su rigore: Matino interviene in maniera scomposta su Milillo e il direttore di gara assegna il penalty che Arrigoni segna spiazzando Gasparini. Ospiti vicinissimi al vantaggio per tre volte nella ripresa: al 52’ Pavone è egoista e al posto di servire Bolsius calcia fuori, al 54’ lo stesso Bolsius viene a contatto con Gyamfi in area, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore, al 64’ ci prova Ciotti da buona posizione ma non inquadra la porta. Il Potenza prova a far male dalle corsie e ci riesce al minuto 84: parte Del Sole da destra e serve Emmausso, torre di testa per Logoluso che resiste all’intervento di Djbril e segna il gol vittoria. I lucani vanno alla pausa fuori dalla zona playout, per la Fidelis è la quarta sconfitta consecutiva.