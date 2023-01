Potenza, ancora neve e scuole chiuse

POTENZA – Ancora neve in Basilicata. Scuole chiuse in diversi Comuni e nel capoluogo. Abbiamo sentito i commenti di alcuni studenti e cittadini di Potenza. Scelta giusta – per alcuni – esagerata – per altri – per la felicità di alunni e studenti che non hanno nascosto la propria felicità.

