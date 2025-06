Potenza: ancora in gravissime condizioni l’operaio schiacciato da una pressa

È in gravissime condizioni un operaio metalmeccanico di 35 anni di Pignola che nel pomeriggio lunedì 9 giugno è rimasto schiacciato da una pressa mentre lavorava in un’azienda di Tito Scalo, in provincia di Potenza.

L’uomo, sposato e padre di due figli, è arrivato in codice rosso in ospedale con diversi traumi al cranio e ad un braccio ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza alla testa.

L’incidente si è verificato intorno alle 16 all’interno della Patrone e Mongiello di Tito Scalo che nella zona industriale ha due stabilimenti produttivi. L’azienda si occupa di lavorazione di lamiere, soprattutto in acciaio, dal 2013 anche per Stellantis. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Potenza che ha aperto un’inchiesta per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità

Immediata la reazione dei sindacati dopo la notizia a cominciare dal segretario generale della Cgil di Potenza, Vincenzo Esposito, “il tema della sicurezza sul lavoro – ha detto – deve tornare ad essere la priorità per questo Paese. In una regione ancora in zona rossa nei primi quattro mesi del 2025, con un’incidenza superiore al 25% rispetto alla media nazionale per le morti sul lavoro secondo i dati Inail – ha aggiunto Esposito – chiediamo con forza che la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro vengano messi al centro delle azioni di questo governo e delle imprese. Fim-Cisl e Fismic- Confsal hanno espresso profondo disappunto e preoccupazione per l’accaduto “Chiediamo con forza che venga fatta piena luce sulle dinamiche dell’accaduto e che siano accertate eventuali responsabilità”, hanno spiegato in una nota.

La comunità di Pignola, luogo di residenza dell’operaio è stata al centro di altri due soccorsi d’emergenze; prima un’eliambulanza ha dovuto soccorrere un uomo di 78 anni precipitato dal tetto di un garage e trasportato in codice rosso all’Ospedale San Carlo di Potenza e, qualche istante dopo per soccorrere un bambino caduto da un metro di altezza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author