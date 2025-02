Potenza alla ricerca dei tre punti nella delicata trasferta di Foggia

Non può essere una partita come le altre quella della 28/a giornata del campionato di serie C tra Foggia e Potenza, in scena domenica 23 febbraio allo stadio Zaccheria.

Troppo fresca la ferita del tragico incidente del 13 ottobre scorso, avvenuto a margine della gara di andata quando hanno perso la vita quattro giovani tifosi foggiani. Il dolore e lo sgomento dell’intera comunità foggiana, condiviso da tutti gli avversari sportivi dei rossonero, legherà per sempre questa partita al ricordo di Gaetano, Michele, Samuele e Samuel.

Dunque gara ricca di significati che comunque vedrà scendere in campo due formazioni pronte a dare il massimo per raggiungere la vittoria; tre punti che ai rossoblù mancano dal Benevento del 21 gennaio, da lì tre sconfitte e un pareggio nello scorso turno contro la Juve next gen.

In quella gara rosso diretto per Felippe che dunque non sarà in campo perché squalificato, dubbi di mister De Giorgio su chi dovrà sostituirlo, probabilmente uno tra Ferro e Siatounis, meno probabile che il tecnico dei rossoblù possa abbandonare il collaudato 4-3-3, rinunciando a tre uomini in mediana per un trequartista.

D’Auria che aveva appena recuperato da un infortunio alla caviglia sarà di nuovo fermo ai box, questa volta per un problema muscolare al polpaccio. In attacco, ai lati di Caturano, difficile che il tecnico rinunci a Rosafio, ballottaggio dunque tra Petrungaro e l’autore della rete del pari con la Juve, Schimmenti.

