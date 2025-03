Potenza: agricoltura e crisi idrica al centro del tavolo verde in Regione

Esaminare la questione delle scorte d’acqua per usi irrigui negli invasi lucani dove si registra un calo di milioni di metri cubi rispetto allo scorso anno. E’ questo l’obiettivo di un doppio incontro organizzato a Potenza dall’assessore regionale all’agricoltura, Carmine Cicala; un tavolo verde al quale hanno partecipato tutti gli attori del comparto agricolo, preoccupati da una crisi che potrebbe risultare profonda, è questo l’allarme lanciato da Coldiretti, Cia, Copagri, Confagricoltura e Consorzio di bonifica.

Con la stagione estiva ormai alle porte è necessario adottare in tempo provvedimenti affinché l’esperienza della crisi idrica ai fini civili che ha condizionato lo scorso autunno in mezza Basilicata, non sia stata vana auspicando una maggiore attenzione politica e amministrativa in termini di prevenzione.

Sempre sul tema invasi, è del 19 marzo la notizia diffusa da Acque del Sud Spa secondo cui la diga della Camastra, per la prima volta dal 2019 il volume complessivo di dieci milioni di metri cubi di acqua.

