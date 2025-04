Potenza, aggrediti medico e infermiere: Asp rafforza la sicurezza

Nei giorni scorsi si è verificata un’aggressione ai danni del personale medico e infermieristico del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

In seguito all’episodio, la Asp Basilicata ha disposto un sopralluogo immediato, coinvolgendo la direzione strategica aziendale, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L’obiettivo dell’intervento è quello di individuare le criticità esistenti e adottare misure correttive per garantire una maggiore tutela dei lavoratori, in linea con il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro e con le raccomandazioni ministeriali. Contestualmente, l’Asp ha assicurato il necessario supporto agli operatori coinvolti.

L’aggressione è avvenuta quando un cittadino, già diagnosticato e non necessitante di presa in carico psichiatrica, ha aggredito prima il medico di turno e successivamente l’infermiere intervenuto per tentare di placare la situazione. Il rapido intervento delle forze di polizia, a cui la Asp Basilicata ha rivolto il proprio ringraziamento, ha permesso una gestione efficace dell’emergenza.

Accogliendo le segnalazioni giunte anche dalle organizzazioni sindacali, la direzione strategica aziendale ha sottolineato la necessità di affrontare con serietà il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, pur ribadendo che, a livello aziendale, tali episodi non risultano di frequente accadimento.

Alla luce dei recenti eventi, la Asp Basilicata ha annunciato l’istituzione di un tavolo aziendale permanente, incaricato di monitorare il fenomeno e proporre azioni di prevenzione efficaci. Tra le misure previste nei piani di sicurezza vi è l’adozione di protocolli specifici per prevenire aggressioni e atti di violenza contro il personale sanitario, con interventi volti a garantire la tempestiva presenza delle forze di polizia.

L’Azienda Sanitaria intende così innalzare i livelli di sicurezza nelle proprie strutture, sia per gli operatori che per gli utenti, attraverso una mappatura dettagliata delle situazioni di rischio in base alla tipologia di strutture e personale maggiormente esposto.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’adozione di linee di indirizzo per migliorare le condizioni di lavoro e alla promozione di percorsi formativi e di aggiornamento rivolti al management e agli operatori delle strutture sanitarie.

