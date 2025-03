Potenza, a Bucaletto 66 alloggi e area mercatale

POTENZA – “Sottoscritto il Contratto Specifico avente a oggetto l’Appalto integrato per l’affidamento dei lavori di costruzione dei 66 alloggi del programma PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) e del Contratto Specifico per la realizzazione di un’area mercatale in Bucaletto”. A darne notizia gli assessori Enrico Torlo e Francesco Giuzio, presenti al momento della firma, apposta negli uffici comunali del Palazzo di Città in piazza Matteotti, insieme alla Segreteria Generale, Maria Grazia Fontana, al dirigente all’Urbanistica Claudio Mauro, al RUP Giuseppe D’Onofrio e ai rappresentanti dell’impresa CNS (Consorzio Nazionale Servizi).

Completato così l’ultimo passaggio burocratico al quale seguirà, nelle prossime settimane, l’apertura dei cantieri che porteranno, entro la fine del 2026, alla consegna di 66 alloggi nei comparti 5-8-9, e di un’area mercatale a servizio del quartiere, per un investimento di oltre 10 milioni di euro. Intervento, portato avanti in continuità amministrativa dal 2019, che segna un importante passo in avanti verso l’obiettivo della riqualificazione di un quartiere che ha immense potenzialità ancora inespresse.

“Gli alloggi, unitamente alla pista ciclabile, al nuovo parco e all’area mercatale, garantiranno una sensibile riduzione del disagio abitativo, – proseguono gli assessori Giuzio e Torlo – e anche la rigenerazione del tessuto socio-economico, incrementando l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la fruibilità degli spazi. Come componenti dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Telesca, ci congratuliamo con l’ufficio Urbanistica, in particolare con il RUP del procedimento, l’ingegner D’Onofrio, che con grande professionalità e abnegazione ha seguito questo intervento fin da principio”.

