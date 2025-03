Potenza, 15 anni fa il ritrovamento del cadavere di Elisa Claps

POTENZA – Il 17 marzo del 2010, nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità di Potenza, furono ritrovati i resti di Elisa Claps, la sedicenne potentina scomparsa nella sua città il 12 settembre 1993 e di cui per 17 anni non si ebbero più notizie. Le indagini successive appurarono che la morte della giovane avvenne lo stesso giorno della sua scomparsa e identificarono l’assassino in Danilo Restivo, ventunenne all’epoca dell’omicidio, attualmente condannato all’ergastolo in Inghilterra accusato anche di un secondo omicidio. Nell’anniversario della scoperta del corpo, il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”, insieme a Mamma Filomena e alla famiglia Claps, ha organizzato un corteo che partirà alle 16.30 dalla sede del Presidio Legalità in Via Sinni per giungere alle 18 davanti la chiesa della Trinità dove – nel largo oggi intitolato proprio alla giovane potentina – saranno letti i nomi delle persone uccise della criminalità organizzata. Un momento di memoria e riflessione per ricordare Elisa e tutte le vittime innocenti delle mafie.

