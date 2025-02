Controlli straordinari dei carabinieri nel Potentino: impiegati 100 militari e 40 pattuglie

Non conosce soluzione di continuità l’opera di prevenzione e contrasto alla recente recrudescenza dei reati contro il patrimonio sul territorio del potentino da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza.

Anche questa notte, gli uomini dell’Arma hanno attuato un servizio di straordinario di controllo impiegando sulle strade della Provincia circa 100 militari e 40 pattuglie delle Compagnie e delle Stazioni territoriali.

Un dispositivo ideato e posto in essere per fornire una risposta adeguata alla richiesta di sicurezza dei cittadini attraverso il presidio dei punti nevralgici della viabilità e degli obiettivi sensibili. Centinaia le persone e i mezzi controllati, perquisizioni, sequestri, denunce e violazioni al codice della strada contestate per svariate migliaia di euro.

Un imponente dispiegamento di forze ed un’intensificazione di controlli che, pur non debellandole, dati un paio di isolati fenomeni tra loro slegati, ha limitato le scorrerie sul territorio con ottimi risultati operativi riuscendo, da un lato, a circoscrivere ed arginare il fenomeno e permettendo, dall’altro, la raccolta di preziose informazioni, utili a calibrare l’impiego delle forze in campo migliorandone l’efficacia.

Ogni singolo episodio criminoso, fanno sapere dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, rappresenta una ferita per la comunità ed è motivo di ulteriore impegno per le Istituzioni.

L’Arma dei Carabinieri è sempre al fianco dei cittadini, presente in maniera peculiare e diffusa con le sue Stazioni anche nei più piccoli e remoti centri urbani, pienamente intessuta nella realtà locale, consapevole delle sue criticità, conscia delle sue esigenze.

Ampio l’appello a tutti i cittadini affinchè ricorrano, senza alcuna remora, al Numero Unico di Emergenza 112 o ai presidi dell’Arma sul territorio per segnalare ogni situazione sospetta e permettere alle Forze dell’Ordine di intervenire con tempestività ed efficacia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author