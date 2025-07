Posto Vecchio, scontro tra acquascooter: turista in codice rosso

Tragedia sfiorata nelle acque di Posto Vecchio, località balneare della marina di Salve. Nelle scorse ore due acquascooter si sono scontrati violentemente. In sella c’erano due turisti francesi, una donna di 21 anni e un uomo di 28, probabilmente entrambi parte della medesima comitiva in vacanza in Salento.

La giovane donna è rimasta gravemente ferita. Allertati i soccorsi dai presenti, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Dopo le prime cure, la 21enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Cardinale Panico di Tricase, dove è stata operata per una frattura scomposta a una gamba.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i militari della guardia costiera e i carabinieri della stazione locale di Salve e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tricase. Sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto di Gallipoli per fare luce sull’esatta dinamica dell’impatto.

Numerose, nell’ultimo periodo, le richieste di soccorso e assistenza pervenute alla sala operativa della guardia costiera di Gallipoli. Domenica scorsa una motovedetta è intervenuta in località Ciardo, a Castrignano del Capo, per recuperare 10 turisti a bordo di un natante alla deriva. L’imbarcazione ha rischiato di schiantarsi sulla scogliera. Soccorso poco dopo anche un apneista a Porto Cesareo, il cui gommone, divenuto ingovernabile a causa delle onde, è andato a sbattere sulle rocce della penisola della Strea.

Solo due giorni prima, nella serata di venerdì 25, un’unità di stanza nel porto di Otranto era intervenuta in soccorso di un’imbarcazione in fiamme, riuscendo così ad evitare il propagarsi dell’incendio alle altre barche ormeggiate nei dintorni, e coordinando le operazioni di recupero a tutela dell’ambiente marino.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author