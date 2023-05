ANDRIA – Un ventenne di Andria è stato arrestato ad un posto di blocco in via Barletta, ad Andria. Gli agenti della Questura della BAT hanno intimato l’alt ad una vettura a bordo della quale sono state trovate 7 dosi di hashish di proprietà del passeggero, già confezionate e pronte allo smercio sul mercato illecito. Dopo la perquisizione personale è scattata quella domiciliare, durante la quale sono state trovate altre dosi di sostanze stupefacenti e un bilancino di precisione per calibrare i grammi del prodotto. Gli agenti hanno disposto la detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida.

