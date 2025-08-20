Poste Italiane: “A Taranto recapito regolare, solo lievi rallentamenti”

Poste Italiane, attraverso una nota, vuole rassicurare i cittadini: “Il servizio di recapito nella zona di Taranto viene svolto regolarmente – si legge -. I lievi rallentamenti registrati riguardano soltanto alcune aree costiere, dove permangono criticità legate alla carenza di toponomastica e numerazione civica”.

L’azienda sottolinea che “anche nei periodi più complessi come quelli estivi, vengono messe in campo quotidianamente tutte le azioni possibili per garantire la consegna della corrispondenza, compresa l’individuazione puntuale dei destinatari”.

Poste Italiane richiama inoltre l’attenzione sull’importanza di indicare in maniera completa e corretta indirizzi e numeri civici, oltre a dotare le abitazioni di cassette postali accessibili e contrassegnate con i nominativi degli occupanti.

La società continuerà a monitorare la situazione, assicurando interventi rapidi e puntuali per mantenere elevati standard di qualità del servizio postale sul territorio tarantino.

