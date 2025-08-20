20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Poste Italiane (foto Todaro/AntennaSud)

Poste Italiane: “A Taranto recapito regolare, solo lievi rallentamenti”

Dante Sebastio 20 Agosto 2025
centered image

Poste Italiane, attraverso una nota, vuole rassicurare i cittadini: “Il servizio di recapito nella zona di Taranto viene svolto regolarmente – si legge -. I lievi rallentamenti registrati riguardano soltanto alcune aree costiere, dove permangono criticità legate alla carenza di toponomastica e numerazione civica”.

L’azienda sottolinea che “anche nei periodi più complessi come quelli estivi, vengono messe in campo quotidianamente tutte le azioni possibili per garantire la consegna della corrispondenza, compresa l’individuazione puntuale dei destinatari”.

Poste Italiane richiama inoltre l’attenzione sull’importanza di indicare in maniera completa e corretta indirizzi e numeri civici, oltre a dotare le abitazioni di cassette postali accessibili e contrassegnate con i nominativi degli occupanti.

La società continuerà a monitorare la situazione, assicurando interventi rapidi e puntuali per mantenere elevati standard di qualità del servizio postale sul territorio tarantino.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Avetrana degrado al cimitero, risponde il sindaco

20 Agosto 2025 Marzia Baldari

Agricoltura in difficoltà: il racconto

20 Agosto 2025 Laura Milano

Taranto, turista derubata in stazione: denunciato un uomo

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Torna il Premio Atleta di Taranto

20 Agosto 2025 Laura Milano

Ex Ilva, M5S: “Sindaco e Governo complici dell’inquinamento”

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, operazione antidroga della GdF: sequestri e denunce

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Poste Italiane: “A Taranto recapito regolare, solo lievi rallentamenti”

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Prevenzione Legionella a Bari : il programma della ASL su 1400 strutture

20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Lecce, Ciardo e Montinaro: “Sentenza contraddittoria, valutiamo ulteriori azioni giudiziarie”

20 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lotta ai rifiuti abbandonati: Bari intensifica i controlli con fototrappole e droni

20 Agosto 2025 Giovanni Sebastio