Post Gravina-Altamura, Giacomarro: “Gol fantasma? I ragazzi mi hanno assicurato che fosse mezzo metro dentro”

Domenico Giacomarro, allenatore della Team Altamura ha commentato così il pareggio di Gravina: “Prendiamo il punto per continuare la striscia positiva. C’è rammarico per il gol che qualcuno non ha visto. I ragazzi mi hanno assicurato che era mezzo metro dentro la palla. Andiamo avanti, la prestazione è stata maschia, intensa. Il punto ci fa stare ancora in testa”.

Sul quarto pareggio in cinque gare: “Non si può tenere la condizione sempre ad alti livelli. Il girone di ritorno è un altro campionato. Bisogna stare concentrati e attenti perché in questo mese si decide il nostro futuro”.

