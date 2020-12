Post Casertana-Monopoli | Laricchia: “A gennaio interverremo sulla squadra”

Alessandro Laricchia in sala stampa dopo Casertana-Monopoli: «"ntervengo io perché mi piace metterci la faccia. Abbiamo rinnovato e fatto qualche errore in estate e posso dire che sicuramente a gennaio aggiusteremo la squadra e torneremo ad essere un gruppo che in campo dice la sua. Quando le cose non vanno bene ci sono delle responsabilità che andremo ad analizzare nei tempi dovuti». Laricchia non è per niente contento della prestazione dei suoi, nonostante un secondo tempo giocato nella metà campo avversaria senza pungere: «E’ evidente che oggi la squadra ha deluso. Non siamo contenti della prestazione. La analizzeremo tra di noi. I panni sporchi si lavano in casa e faremo quello che si fa in queste situazioni. C’è da intervenire sia sotto l’aspetto mentale che tecnico. Credo che qualcuno sia rimasto ancora al terzo posto dello scorso anno e non ha capito che abbiamo cambiato a causa Covid gran parte del roster. La Casertana, però, ha dimostrato che con i giovani si possono fare le prestazioni. Abbiamo reagito nel secondo tempo, complice anche la doppia espulsione ai loro danni, ma non siamo riusciti a pareggiare. Ora fino a gennaio dobbiamo rimboccarci le maniche per capire dove e come intervenire".