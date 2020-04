Possibile chiedere l’anticipo della Cig a Poste Italiane e a Banca Intesa

Condividi

In questo periodo di emergenza sarร possibile ๐ซ๐ข๐œ๐ก๐ข๐ž๐๐ž๐ซ๐ž ๐ฅโ€™๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐œ๐š๐ฌ๐ฌ๐š ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž ๐š ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ž ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐ž ๐ž ๐š ๐๐š๐ง๐œ๐š ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ฌ๐š ๐ฌ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ฆ๐ฎ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข ๐๐š ๐œ๐š๐ฌ๐š. Sono ora 26 gli istituti aderenti, lo fa sapere Domenico De Santis, consigliere della Presidenza della Regione Puglia, i ๐ฅ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐ข๐ง ๐š๐ญ๐ญ๐ž๐ฌ๐š ๐๐ข ๐œ๐š๐ฌ๐ฌ๐š ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž potranno richiederne l'๐š๐ง๐ญ๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐จ nelle ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ข๐š๐ฅ๐ข ๐ฉ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐ž๐ฌ๐ข ๐๐ข Banca Intesa e negli oltre ๐Ÿ‘๐ŸŽ๐ŸŽ ๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข ๐๐ข Poste Italiane. Senza muoversi da casa ed in totale sicurezza: si potrร ๐ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐ฎ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š ๐ซ๐ข๐œ๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐ญ๐š ๐จ๐ง๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ญ๐ž๐ฅ๐ž๐Ÿ๐จ๐ง๐จ, conclude De Santis sulla sua pagina Facebook, come per tutti gli altri istituti che hanno aderito al Protocollo di Regione Puglia. Vi basterร contattare la vostra banca per maggiori informazioni.

Chiamando le banche aderenti al protocollo, sarร possibile sapere che il documento da inviare รจ solo uno, il modulo B3. ๐”๐ง ๐ฉ๐š๐ฌ๐ฌ๐จ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฌ๐ž๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ž ๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐œ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ซ๐ž ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐ซ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐๐ฎ๐ซ๐ž.