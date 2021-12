CALIMERA- È risultato positivo al tampone e invece di rimanere in isolamento nella propria abitazione come disposto dagli ordini impartiti per impedire la diffusione del Covid19, è andato alla ricerca di funghi: un 24enne è stato denunciato dai carabinieri forestali.

È accaduto nella giornata di ieri, 22 dicembre, quando i militari della stazione forestale di Otranto hanno fermato l’uomo intento a cercare funghi nel bosco, nei pressi della strada provinciale 275. Il 24enne risultato positivo al tampone è stato denunciato a piede libero ai sensi dell’art 260 r.d. 1265 del 27.07.1934.