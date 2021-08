Porto Selvaggio | Rintracciati per strada 125 migranti appena sbarcati

Notte difficile a Porto Selvaggio, marina di Nardò, dove sono stati avvistati per strada da alcuni passanti dei migranti. Croce rossa, polizia e carabinieri sono intervenuti per rintracciare l’intero gruppo della lunga traversata. Mai si immaginava che ai primi 30 se ne sarebbero aggiunti altri 95. In tutti 125 i migranti rintracciati, tutti molto giovani, gran parte Pakistani, tra di loro15 minori e 2 donne. Il gruppo più consistente si trovava presso Torre Ulizzo.